Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ferdi Yüreci (24) yönetimindeki 20 AAY 020 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve boş sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkartılan Yüreci, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüreci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik işleminin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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