Denizli'de şarampole devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
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Denizli'de şarampole devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

Denizli'de şarampole devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Antalya istikametine gitmekte olan Çetin Güven (55) yönetiminde 35 NNK 57 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Alaattin Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Ters yönde ilerleyen tanker, bariyerleri aşarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Tankerin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangında sürücü Güven'in araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soğutma yapılan tankerdeki yaklaşık 18 ton akaryakıt, yanma ihtimaline karşı başka bir araca nakledildi.

Güven'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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