Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ticari taksi ve otomobilde 188 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ticari taksi ve otomobilde 188 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.

İzmir'den Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezlerine sahte içki getirileceğini bilgisi üzerine 3 şüphelinin bulunduğu ticari taksi ile otomobil, Duacılı Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Aramalarda satışa hazır 350 şişede 188 litre sahte içki ile 251 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü E.T. (43) ile otomobildeki M.A.K (21) ve Y.K'nin (50) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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