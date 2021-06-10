Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Denizli'nin Tavas ve Çivril ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, evleri su bastı.

Denizli'nin Tavas ve Çivril ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, evleri su bastı.

Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çivril ilçesi Cabar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Evlerinin bir bölümü su dolan vatandaşlar temizlik çalışması yaptı.

Çivril Belediyesi ekipleri taşlarla kapanan yolları açmak için çalışma gerçekleştirdi.

Tavas ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ise bazı tarım arazileri su baskınları nedeniyle zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

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