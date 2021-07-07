Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çivril ilçesinden Denizli yönüne ilerleyen Gülistan Kaya (31) idaresindeki 60 SC 622 plakalı otomobil, Konak Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Eyüp Kocabaş'ın (77) kullandığı 54 D 7230 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktördeki Ayşe Kocabaş, otomobildeki Mustafa, Viyan ve Zana Kaya yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Şevval Sam Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:15:45. #1.15#

title