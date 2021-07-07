Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çivril ilçesinden Denizli yönüne ilerleyen Gülistan Kaya (31) idaresindeki 60 SC 622 plakalı otomobil, Konak Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Eyüp Kocabaş'ın (77) kullandığı 54 D 7230 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktördeki Ayşe Kocabaş, otomobildeki Mustafa, Viyan ve Zana Kaya yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır