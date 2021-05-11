Denizli'de orman yangını
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Denizli'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürerken, şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Çardak ilçesi Hayriye ve Beylerli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle sarp arazideki yangın büyüdü. Bölgeye Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter de havadan destek verdi. Jandarma, şu ana kadar 5 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Bölgede, karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor. 


Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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