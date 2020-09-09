Denizli'de orman yangını
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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

09.09.2020 01:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:30

Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yenidere Mahallesi Sarıarmut mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 15 arazöz, 50 yangın söndürme işçisi, 5 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 helikopterle müdahale edildi.

Bölgede yaşayanların da destek verdiği çalışmalar sonucu 5 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Öte yandan aynı bölgede önceki yıllarda 3 kez yangın çıktığı ve söndürüldüğü belirtildi.

Yenidere Mahallesi Muhtarı Ahmet Vire, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam üzeri çıkan orman yangınında ekiplerin anında müdahalesi sayesinde korkulacak bir durum oluşmadığını söyledi.

Denizli'de orman yangını

Kaynak: AA

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