Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Baklan ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.Y. idaresindeki özel bir firmaya ait yemek dağıtım minibüsü Kirazlı Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Fatma Yener'e çarptı.

Araç sürücüsü S.Y'nin çağırdığı sağlık ekipleri Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü S.Y. ifadesi için karakola götürüldü.

İzmir'de polis başmüfettişi olarak görev yapan Yılmaz Yener'in annesi olduğu öğrenilen Fatma Yener'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sezai Temelli Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Serenay Sarıkaya Gülben Ergen
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Boris Johnson Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 23:09:00. #1.12#