Denizli'de merdivenden düşen kişi öldü
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Denizli'de merdivenden düşen kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde merdivenden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

26.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42
Denizli'de merdivenden düşen kişi öldü

'nin ilçesinde merdivenden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde, ablasının evine ziyarete giden , merdivenden çıkarken dengesini kaybederek düştü.


Başını beton zemine çarpan Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Özkan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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