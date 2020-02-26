Denizli'de merdivenden düşen kişi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde merdivenden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde merdivenden düşen 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Göveçlik Mahallesi'nde, ablasının evine ziyarete giden Ali Özkan, merdivenden çıkarken dengesini kaybederek düştü.
Başını beton zemine çarpan Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Özkan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA