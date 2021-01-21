Denizli'de marangoz atölyesinin bekçisi ölü bulundu
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Denizli'de marangoz atölyesinin bekçisi ölü bulundu

21.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:41
Denizli'de marangoz atölyesinin bekçisi ölü bulundu

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir marangoz atölyesinin bekçisi, geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede ölü bulunduEşenler Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde bekçilik yapan Mehmet Kısa (65), kulübenin önündeki sandalyede hareketsiz halde bulundu.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir marangoz atölyesinin bekçisi, geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede ölü bulundu

Eşenler Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde bekçilik yapan Mehmet Kısa (65), kulübenin önündeki sandalyede hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa'nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Burhan Akçay

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