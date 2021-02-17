Denizli'de köy kahvehanesi EBA destek noktası oldu

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir köy kahvehanesi, uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet vermeye başladı.

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir köy kahvehanesi, uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet vermeye başladı.

Kale Kaymakamlığı, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Esenkaya Mahallesindeki mülkiyeti Kale Belediyesine ait 80 metrekarelik kahvehaneyi, uzaktan eğitime katılma imkanı bulunmayan öğrencilerin faydalanmaları için EBA destek noktası ve kütüphaneye dönüştürdü.

İnternet bağlantısı ve tablet desteği sağlanan merkezde öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kitap ve gazete okuma imkanı sağlandı.

Mahalle sakinleri, Kaymakam Abdulkadir Şahin, Belediyesi Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ile projeye katkı sunan iş insanı Necip İrdem'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz