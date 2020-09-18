Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
18.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:10

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, özellikle iş yerlerinde belirlenen vakaların çalışma ortamlarında maske, mesafe kurallarına uymamaktan kaynaklı temaslı kişi sayısının da yüksek olması halinde, buna sebebiyet veren, tedbir almayan iş yerleri ile işletmelerin yetkilileri veya sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Bu kişiler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılacak.

İlçe salgın merkezine bağlı hareket eden denetim ekipleri, din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler ve diğer kamu görevlilerinin katılımıyla desteklenecek.

İzolasyon koşullarını ihlal edenler, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci KYK Yurdu ve Denizli Biruni Öğrenci KYK Yurdu'na transfer edilecek.

Ayrıca pozitif vaka ve temaslıların evlerinden hastaneye, yurtlara gibi her türlü transferinin sağlanmasında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü emrine, Denizli Büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri ile Şoförler Odası Başkanlığınca birer şoförlü minibüs tahsis edilecek.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sebahatdin Zeyrek
Sebahatdin Zeyrek
AA Editörü
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