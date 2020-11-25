Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

25.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:04
Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabedirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye düzenlenen operasyonda kazı yaptıkları görülen L.G, R.A, H.V. ve E.U. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte kazma, kürek ve lamba gibi malzemeler de ele geçirildi.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

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