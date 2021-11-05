Denizli'de itfaiye personeline eğitim verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de itfaiye personeline dayanıklılık ve performans eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde bir hafta boyunca gerçekleşen testlere kent merkezinde ve 19 ilçede görev yapan 460 itfaiye personeli katıldı.

Eğitimlerde spor, dayanıklılık ve performans testleri yapılırken, ani olaylara en hızlı ve başarılı bir şekilde müdahalede bulunma yöntemleri öğretildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının yangın ve deprem gibi afetlere müdahalede örnek gösterildiğini kaydetti.

İtfaiyecileri tebrik eden Zolan, "Denizli Büyükşehir İtfaiyesi her zaman göreve hazır, 24 saat nöbette, bayram, hafta sonu, tatil demeden 365 gün milletimizin hizmetindedir. İtfaiyemiz hızır gibi vatandaşlarımızın yanında olmak için eğitimlerine de ara vermeden devam ediyor. Önce tedbir, önce eğitim anlayışı ile çalışmalarımıza başarı ile sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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