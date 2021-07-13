TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir adet ambulans bağışı yapıldı.

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir adet ambulans bağışı yapıldı.

Denizli Valiliğinde düzenlenen devir teslim törenine, Valimiz Ali Fuat Atik, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de hayırsever iş insanı İbrahim Tan'a teşekkür ederek, her zaman yanlarında olan Tan Tekstil yönetim kuruluna şükranlarını iletti. İbrahim Tan da her zaman sağlık hizmetlerine olan desteğinin devam edileceğini belirterek Allah milletimize, devletimize zeval vermesin temennisinde bulundu. Valimiz Ali Fuat Atik, sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı İbrahim Tan'a plaket vererek; "Allah birinizi bin, bağışınızı kabul etsin. Kazasız belasız aracın kullanılmasını nasip etsin" diyerek teşekkür etti.

Daha sonra Valimiz Ali Fuat Atik, aracın anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etmesinin ardından ambulansın teknik donanımı hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Tan Tekstil Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz yıllarda da Denizli'de sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 2 ambulans 10 kuvöz, 6 monitör, 1 merkezi monitör 4 adet de solunum cihazı bağışında bulunulmuştu.

Kaynak: Habermetre