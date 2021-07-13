TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Güncel

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir adet ambulans bağışı yapıldı.

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir adet ambulans bağışı yapıldı.

Denizli Valiliğinde düzenlenen devir teslim törenine, Valimiz Ali Fuat Atik, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de hayırsever iş insanı İbrahim Tan'a teşekkür ederek, her zaman yanlarında olan Tan Tekstil yönetim kuruluna şükranlarını iletti. İbrahim Tan da her zaman sağlık hizmetlerine olan desteğinin devam edileceğini belirterek Allah milletimize, devletimize zeval vermesin temennisinde bulundu. Valimiz Ali Fuat Atik, sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı İbrahim Tan'a plaket vererek; "Allah birinizi bin, bağışınızı kabul etsin. Kazasız belasız aracın kullanılmasını nasip etsin" diyerek teşekkür etti.

Daha sonra Valimiz Ali Fuat Atik, aracın anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etmesinin ardından ambulansın teknik donanımı hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Tan Tekstil Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz yıllarda da Denizli'de sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 2 ambulans 10 kuvöz, 6 monitör, 1 merkezi monitör 4 adet de solunum cihazı bağışında bulunulmuştu.

TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Kaynak: Habermetre

Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Levent Yüksel Melisa Döngel Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TAN TEKSTİL'İN SAĞLIĞA OLAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:43:06. #1.16#

title