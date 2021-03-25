Denizli'de göçük altında kalan maden işçisi yaralandı
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Denizli'de göçük altında kalan maden işçisi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de göçük altında kalan maden işçisi yaralandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Eşenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait krom ocağında çalışan Ramazan Karauzun (39) göçük altında kaldı.

Diğer çalışanlarca çıkarılan Karauzun, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Karauzun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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