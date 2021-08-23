Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi tutuklandı
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Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yine aynı suçtan aranan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yine aynı suçtan aranan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Kentte düzenlenen bir diğer operasyonda da FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla aranan 1 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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