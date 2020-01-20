Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

20.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:48
Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 27 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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