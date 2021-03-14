Denizli'de evi yanan aileye eşya yardımı yapıldı
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Denizli'de evi yanan aileye eşya yardımı yapıldı

14.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:58
Denizli'de evi yanan aileye eşya yardımı yapıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yangında evleri kullanılamaz hale gelen Sultan-İbrahim Abay çiftine, Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yardım ulaştırdı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yangında evleri kullanılamaz hale gelen Sultan-İbrahim Abay çiftine, Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yardım ulaştırdı.

Çiftlik Mahallesi'nde 10 Mart'ta İbrahim Abay'a (70) ait tek katlı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli üyeleri, aileye bir ev kiralayıp eşyalarını yenileyerek barınmalarını sağladı.

Yeni eşyalarına kavuşan İbrahim Abay, Sevgi Eli'ne teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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