Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı
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Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı

13.02.2021 04:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 04:36
Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı.

Fesleğen Mahallesi'nde bir binanın 4. katında Ercan Çetin ve ailesinin ikamet ettiği dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri, itfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için sokaktaki araçları çektirdi ve bina sakinlerinin tahliyesine destek verdi.

Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Çetin eşi Gülçin ve 1 yaşındaki oğlu Mert Çetin, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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