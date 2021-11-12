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Denizli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel
Denizli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Denizli'de uygulama yapıldı.

DENİZLİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Denizli'de uygulama yapıldı.

Kentteki uygulama Vali Ali Fuat Atik'in katılımıyla Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Atik, uygulamada sırasında durdurulan araçların sürücüleriyle görüşerek emniyet kemerinin önemini anlattı.

Sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşürleri dağıtan Atik, hayırlı bir yolculuk geçirmelerini de diledi.

Uygulamaya Vali Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Levent Güldoğuş da katıldı.

Kale ilçesinde düzenlenen uygulamaya ise Kaymakam Abdülkadir Şahin ve ilçe protokolü katıldı.

Kaymakam Şahin, trafikte sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.??????????????

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AA / Mustafa Emeksiz - Son Dakika Haberleri

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