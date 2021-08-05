Denizli'de damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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Denizli'de damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Denizli'de damadı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde damadı tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde damadı tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve giden Aydın A. (33) ile kayınvalidesi Sultan Duran (59) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın A, tabancayla kayınvalidesine ateş etti. Yerden seken kurşunlardan biri de Aydın A'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A'ya isabet etti.

Zanlı, olayın ardından evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Duran, ambulansla kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atalay A. da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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