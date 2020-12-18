Denizli'de dağda mahsur kalan doğasever helikopterle kurtarılacak
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Denizli'de dağda mahsur kalan doğasever helikopterle kurtarılacak

18.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:04
Denizli'de dağda mahsur kalan doğasever helikopterle kurtarılacak

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda mahsur kalan doğaseverin, bulunduğu yerin çok sarp olması nedeniyle helikotper yardımıyla kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda mahsur kalan doğaseverin, bulunduğu yerin çok sarp olması nedeniyle helikotper yardımıyla kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Servergazi Mahallesinden dağa doğru yürüyüşe çıkan Hüseyin A. zirveye doğru gitti. Dönüşte yolunu kaybeden Hüseyin A, sarp bölgede mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde 112 acil çağrı merkezini arayan Hüseyin A, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden inemediğini, mahsur kaldığını belirterek yardım istedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Hüseyin A'nın kurtarılması için harekete geçti.

Hüseyin A'nın bulunduğu yerin çok sarp olması ve dağ yolundan ulaşılamaması üzerine AFAD Başkanlığına bilgi verildi.

Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Hüseyin A'nın dağda mahsur kaldığı yerden helikopterle alınmasının planlandığı belirtildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda mahsur kalan kişinin yerinin tespit edildiğini fakat ulaşmakta güçlük yaşandığını söyledi. Atik, Genelkurmay Başkanlığından gelecek helikopter yardımıyla doğasevere ulaşılıp kurtaracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 23:07:16. #1.15#
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