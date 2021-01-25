Denizli'de dağda kaybolan 3 genç bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç, 13 saat sonra bulundu.

Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisinde dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Samet Pehlivan (19), Ömer Özkaya (20) ve Enes Buldanlı (21), akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sabaha kadar devam eden çalışmaların ardından 13 saat sonra Karcı Dağı'nda bulunan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek