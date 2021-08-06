Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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