Denizli'de canlı bahis operasyonu: 1 gözaltı
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Denizli'de canlı bahis operasyonu: 1 gözaltı

- Denizli'de canlı bahis operasyonu: 1 gözaltı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerinin bir tekel bayisine düzenlediği ortak canlı bahis operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

25.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:56

- Denizli'de canlı bahis operasyonu: 1 gözaltı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerinin bir tekel bayisine düzenlediği ortak canlı bahis operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çal Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı online canlı bahis şebekesine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, polis ekiplerinin de desteğiyle Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarında faaliyet gösteren bir tekel bayisine operasyon düzenledi. Sabah saat 06.00 sıralarında iş yerine giren güvenlik güçleri, yaklaşık 5 saat boyunca iş yerinde arama yaptı.

Arama sonucunda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, iş yerindeki bilgisayarın hard diski ile bir cep telefonuna da el konuldu. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin yakınları, şüpheli jandarma aracına bindirilirken gözyaşlarına hakim olmadı. Sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'de canlı bahis operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İHA

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