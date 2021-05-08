Denizli'de çaldıkları otomobili polisin üzerine sürerek kaçan zanlılar yakalandı
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Denizli'de çaldıkları otomobili polisin üzerine sürerek kaçan zanlılar yakalandı

Denizli'de çaldıkları otomobili polisin üzerine sürerek kaçan zanlılar yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde çalıntı otomobili polisin üzerine sürerek kaçan şüpheliler, Pamukkale ilçesinde yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çalıntı otomobili polisin üzerine sürerek kaçan şüpheliler, Pamukkale ilçesinde yakalandı.

Kıralan'da plakası olmayan otomobilin sürücüsü, Çivril Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, aracı polisin üzerine sürerek kaçtı.

Camında 64 KL 571 nolu plaka taşıyan otomobili takip eden polis ekiplerinin haber merkezine bildirmesi üzerine Denizli şehir girişinde önlem alındı.

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden otomobilin, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy mahallesine girmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucu çıkmaz sokakta aracı terk edip kaçmaya çalışan Ceyhun G. ve Emir D, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Ceyhun G'nin kullandığı araçtaki üçüncü kişinin arandığı öğrenildi.

Otomobilin sahibi, polisin araması sonucu aracının çalındığını öğrendi

Trafik ekipleri, çıkmaz sokaktaki otomobilde yaptıkları incelemede, aracın camındaki plakanın başka bir araca ait olduğunu belirlerken, aracın plakasının 64 AAB 018 olduğunu tespit etti.

Uşak'ta ikamet eden otomobilin sahibi Gökhan Ö, polis ekiplerinin telefonla araması sonucu aracının çalındığını öğrendi. Ekipler, otomobil sahibine polis merkezine başvurması gerektiğini bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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