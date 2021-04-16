Denizli'de bir kişi, tekel bayisini bastığı oğlunun arkadaşını darbetti
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Denizli'de bir kişi, tekel bayisini bastığı oğlunun arkadaşını darbetti

Denizli'de bir kişi, tekel bayisini bastığı oğlunun arkadaşını darbetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kızına ait tekel bayisinin hemen yakınına oğlunun tekel bayi açmasına sinirlenen baba, bastığı iş yerinde yalnız bulunan oğlunun arkadaşını darbetti.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kızına ait tekel bayisinin hemen yakınına oğlunun tekel bayi açmasına sinirlenen baba, bastığı iş yerinde yalnız bulunan oğlunun arkadaşını darbetti.

Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde Yılmaz Ç, işlettiği tekel bayisini arkadaşı Mesut Kaya'ya bırakarak hastaneye gitti.

Oğlu Yılmaz Ç'ye ait işyerine gelen baba M.Ç, dolaba şişeleri yerleştiren Mesut Kaya'ya "Gelmeyeceksin demedim mi ben sana?" diyerek küfürler etti. M.Ç, elindeki bir şişeyi alıp Kaya'nın başına vurdu. Yaralanan Kaya, Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaya'nın darbedilme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Yılmaz Ç, 6 ay önce kız kardeşi Özlem Ç'nin işlettiği tekel bayisinin 50 metre yakınına tekel bayisi açtığını, bu durumdan dolayı babasının işyerine gelip arkadaşını darbettiğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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