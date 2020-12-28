Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı

28.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:32
Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı

Denizli'de yapay mesanesinde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında 5 taş tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Denizli'de yapay mesanesinde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında 5 taş tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kanser hastalığı nedeniyle 16 yıl önce mesanesi alınan ve bağırsaktan yapay mesane oluşturulan 73 yaşındaki Halil Kul, kontrol amacıyla üroloji polikliniğine başvurdu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından muayene edilen Kul'un yapay mesanesinde çok sayıda taş tespit edildi.

Zümrütbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Kul, mesanesindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan 5 taştan kurtuldu.

Kul, doktorlara teşekkür ederek, "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Ultrasonda büyük olduğunu söylemişlerdi. Ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zümrütbaş ise 18 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük mesane taşı görmediğini belirtti.

Hastanın 16 yıl önce mesane kanseri nedeniyle ameliyat edildiğini, bağırsaktan yapay mesane yapıldığını ifade eden Zümrütbaş, şunları kaydetti:

"Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hastamızda da bağırsak salgılarının etkisiyle yapay mesanedeki taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Taşları çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Furkan Palalı Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:37:01. #1.15#
title