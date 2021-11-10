Denizli'de bağışlanan karaciğer İzmir'deki hastaya umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri İzmir'de organ bekleyen hastaya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım'da rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Necati Acar'ın tahlil ve tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Acar'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, Acar'ın karaciğeri bağışlandı.

İzmir'den gelen ekipler tarafından alınan karaciğer, organ bekleyen hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Necati Acar'ın ailesine başsağlığı diledi, organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

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