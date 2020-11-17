Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
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Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

17.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:34
Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde Batuhan K. (9), babası Niyazi K'nin tarlada kullandığı traktörün arkasında takılı hububat ekme makinesinin üzerinden düştü.

Ardından geri manevra yapan traktörün altında kalan çocuk, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Baba Niyazi K, ifadesi için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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