Denizli'de babasının bıçakla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba oğul arasında çıkan kavgada oğul bıçakla yaralandı.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba oğul arasında çıkan kavgada oğul bıçakla yaralandı.
Akkonak Mahallesi Fatih Caddesinde baba T.İ ile oğlu G.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Baba T.İ'nin bıçakla başından ve bacağından hafif şekilde yaraladığı G.İ, hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan T.İ, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Tartışmanın babanın üvey oğluna araba almasına oğlunun tepki göstermesi üzerine çıktığı öne sürüldü.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet