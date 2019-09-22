Denizli'de ay çekirdeği hasatı başladı

22.09.2019 12:52

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, yerli çekirdek üretimini artırarak ithalatın önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerin yıl boyu emek vererek yetiştirdikleri ay çekirdeğinin, Denizli'de hasat zamanının gelmesiyle tarlalardaki mesai de uzadı.

Televizyon karşısında, parkta, sohbetlerde tüketilen ve bazı yörelerde "çiğdem" olarak da bilinen "ay çekirdeği", Denizli'de uzun ve zahmetli sürecin ardından tüketicilere ulaşıyor.

Çiftçiler, hasat edilen çekirdeklerini kuruyemişçilerdeki yerini almadan önce güneşte kurutmaya bırakıyor.



Tarladan toplanan ayçiçeğinden çıkarılan çekirdeklerin özenle kurutulması, ürünün kalitesi için önem taşıyor. Bu nedenle hasadı yapan çiftçiler tarlalarında, park ve futbol sahalarında çekirdeklerini kurutuyor.

Kurutma işlemi yakın takipte

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin ilçede ektiği ayçiçeğinde, hasat ve kurutma işlemlerini yerinde takip ettiklerini söyledi.

Çekirdeğin fiyat açısından cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çal, şöyle konuştu:

"Beyaz çekirdeğin fiyat yönünden uygun hale getirilip çiftçimizin bir kısmının bu tip çekirdeğe yönlendirmeliyiz. Bizim çekirdeklerimiz dışarıdan gelen ithal çekirdeğe göre en az iki kat daha iri ve kaliteli. Biz yerli çekirdek üretimiyle ülkemizin ithalata milyonlarca dolar vermesinin önüne geçmek istiyoruz."

Çiftçilikle ailesinin geçimini sağlayan Ali Balık da 20 yıldır topraktan ekmeğini kazandığını belirterek, "Çekirdek fiyatı geçen yıl çok düşüktü. Bu yıl fiyatlar çok iyi yüzümüzü güldürdü." dedi.



Çiftçi Tevfik Helvacı ise 2002 yılından bu yana çekirdek işiyle uğraştığını belirterek, bu yıl çekirdeğin 6 ila 9 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

Dekar başına 300 kilogram çekirdek

Tavas Ovası'nda 10 mahallede tütüne alternatif olarak yetiştirilen ayçiçeğinde ekim alanı geçen yıl 25 bin dekarken bu yıl 35 bin dekara çıktı.

Üretici bu yıl dekar başına 300 kilogram çekirdek hasadı hedefliyor.

Kaynak: AA