Denizli'de "Atatürk Fotoğrafları" Sergisi Açıldı

Atatürk'e duyduğu hayranlıkla büyük emek harcayarak Ulu Önder'in fotoğraflarından 6 bin parçalık koleksiyon oluşturan İzmirli eski iş adamı 89 yaşındaki Hanri Benazus, Denizli'de 240 eserden oluşan "Atatürk Fotoğrafları ve Cumhuriyetimizin İlk Anıt Kadınları" konulu fotoğraf sergisini açtı.

Cafer Sadık Abalıoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı Salonu'nda düzenlenen sergide Benazus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşındayken babasının götürdüğü Nazilli Basma Fabrikası'nın açılışında Atatürk'e başlayan hayranlığını hala sürdürerek bunu Atatürk fotoğrafları koleksiyonculuğuna taşıdığını söyledi.

5 bin parçalık koleksiyonunun önemli bir bölümünü Anadolu Ajansı'ndan Atatürk Orman Çiftliği Müzesine kadar pek çok kurumla paylaştığını ifade eden Benazus, 1988 yılında iflası nedeniyle iş yaşamından ayrılsa da tüm yokluklara rağmen Türkiye'de ve dünyada Atatürk'ü anlatma gayretinden vazgeçmediğine dikkat çekti.

Benazus, koleksiyonuna 15 yaşında başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"O yaşımdan sonra imkan buldukça gördüğüm her Atatürk fotoğrafını aldım. Bir iki derken, zamanla büyük bir koleksiyon oluşturdum. Tarihlenmiş olarak yaklaşık 5 bin fotoğraf var. Araştırıyorum, buldukça çıkarıyorum. Şu anda Atatürk'ün fotoğraflarının neredeyse tümüne sahibim. Koleksiyonuma milyar verseler tek bir fotoğrafını bile satmam. Atatürk fotoğrafları koleksiyonculuğum ona duyduğum sevgiden ve aşktan kaynaklanıyor."

Sergi 7 Nisan'a kadar gezilebilecek.