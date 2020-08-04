Denizli'de asayiş denetiminde yakalanan 18 kişi cezaevine gönderildi Denizli'de haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişi cezaevine gönderildi.

Denizli'de haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 53 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan 18'i cezaevine gönderildi. Diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte 18 bin 599 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi.

İl genelinde meydana gelen 651 asayiş olayında yakalanan 404 kişinde 5'i tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 2 motosiklet, 1 otomobil teybi, 4 hoparlör, 2 flash bellek, minare alemi ile 6 kilogram alüminyum ele geçirildi.

Çalıntı olduğu belirtilen minare alemi sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA