Denizli'de 90 yaşındaki kadın okuma yazma öğrendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 90 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kendi adını yazmanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 90 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kendi adını yazmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karalar Mahallesinde yaşayan 7 çocuk, 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Arslan, Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallede açılan okuma yazma kursuna katıldı.

Arslan, salgın tedbirleri kapsamında devam ettiği kursta 2 ayda okuma yazma öğrendi.

İsmi Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının maddi imkansızlıklar yüzünden kendisini okutamadığını belirterek, "Adımı soyadımı yazmak çok güzel, öğrenmenin yaşı yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır