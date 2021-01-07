Denizli'de 9 aylık bebeğe katarakt ameliyatı

Denizli'de 9 aylık Alya Eslem Ağırcan, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen katarakt ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alya Eslem Ağırcan, 4 aylık olduğunda ailesi tarafından sol gözünde dışa kayma fark edilerek PAÜ Hastanesi Göz Polikliniğine başvuru yapıldı.

PAÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Şeker Ün tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, bunun kataraktın habercisi olduğu teşhis edildi.

Alya bebek, 9 aylıkken yapılan katarakt ameliyatı ile gözünü kaybetmekten kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Emine Şeker Ün, daha çok orta yaş üstü kişileri etkileyebilen kataraktın, gözün iris olarak adlandırılan renkli kısmının hemen ardında bulunan saydam göz merceğinin opaklaşmasıyla karakterize bir durum olduğunu belirtti.

Kataraktın, doğuştan olabileceği gibi çocukluk çağında gelişebilecek bir hastalık olduğuna işaret eden Şeker Ün, şunları ifade etti:

"Tüm ciddi sağlık problemlerinde olduğu gibi erken teşhis bebeklik ve çocukluk katarakt tedavisinde çok önemlidir. Çünkü görme de yürüme, konuşma gibi beyin tarafından öğrenilebilen bir yetidir. Hayatın ilk 10 yılında herhangi bir sebeple görme duyusunun kesintiye uğraması görme duyusunun az gelişmesiyle sonuçlanabilir ki biz buna göz tembelliği diyoruz. Göz tembelliğinin tedavisi için hayatın ilk 10 yılı çok önemlidir, bu süre geçirilirse tembellik tedavisi maalesef mümkün olamamakta ve tembel olan göz ömür boyu tembelliğin derecesine göre az görmeye mahkum olmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu