Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, takibe aldıkları 2 kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, farklı ebatlardaki tankların içinde 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi.  Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Arda Turan Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:12:55. #1.16#

title