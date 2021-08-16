Denizli'de 585 parça tarihi eser niteliğindeki madeni obje ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 370'i sikke, 585 parça madeni obje ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 370'i sikke, 585 parça madeni obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese yapılan baskında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 370 sikke ile 215 parça madeni obje bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu