Denizli'de 45 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Denizli'de 45 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de 45 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilo 400 gram esrar ve 513 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilo 400 gram esrar ve 513 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kenevir yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bir ev ve tarlaya düzenlediği operasyonda çuvallar içinde 45 kilo 400 gram esrar, 513 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

Evdeki şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Denizli'de 45 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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