Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı
01.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:24

Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı Kısıtlamanın birebir uygulanması için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı 30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte Denizli'de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin meydan...

Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Kısıtlamanın birebir uygulanması için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı

DENİZLİ - 30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte Denizli'de de 3 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin meydan ve caddeleri yine bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ilk gününde kent görüntüsü ile adeta hayalet şehri andırdı. Polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere kısıtlama kararının uygulanması için ana arter ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 09.00-14.00 arasında verilen market alışverişi izni dolayısı ile dışarıda olan vatandaşları durduran polis ekipleri gerekli inceleme ev sorgulamayı da yapmayı ihmal etmedi. Herhangi bir olumsuzluğun şuana kadar yaşanmadığı kentte polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kısıtlamadan dolayı bomboş kalan kenti İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan görüntülendi.

Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haber
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haber
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haber
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Denizli'de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:00:13. #1.14#
title