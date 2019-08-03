Denizli'de 3 bin saman balyası yandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında, 3 bin saman balyası kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Solmaz Mahallesi'nde, Yusuf Sorkun'a ait besihanenin bitişiğindeki samanlık kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tavas, Kale, Kızılca, Karahisar ve Nikfer'den ekipler yangına müdahale etti.

Çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınan yangında, 3 bin saman balyası yandı.

Kaynak: AA