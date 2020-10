Denizli'de 20 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda, 2 yılda, 20 bin 500 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete alınan tesis, ikinci yılını doldurdu.

Açıklamada, 135 dönüm alana sahip tesiste 2 yılda, 20 bin 500 sokak hayvanına, bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Çok sayıda yaralı sokak hayvanı tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturulurken, 3 bin kedi ve köpek de sahiplendirildi. Vahşi doğaya da hizmet veren tesiste bugüne kadar leylek, şahin, atmaca, kızıl akbaba, tilki ve çakal gibi onlarca hayvanın tedavisi yapıldı. Kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servislerinin yer aldığı tesiste Denizli Horoz Evleri de bulunuyor. Burada Denizli'nin simgesi olan horozların tanıtımı yapılıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şunları kaydetti:

"Her yıl binlerce can dostumuzun imdadına yetişen bu tesisimizle şehrimizde çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdik. İnsanlar yaralandığında nasıl bir sağlık kuruluşuna gidiyorsa, sokak hayvanlarımız da buraya getiriliyor, bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Türkiye'de örnek bir projeye imza attık. Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olması çok önemli. İmkanı olan vatandaşlarımızı misafirlerimize sıcak bir yuva açmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu