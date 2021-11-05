17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'de, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Denizli ve Elazığ Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin ortak çalışması ile "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. Honaz ilçesinde gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemin ardından, cezaevine gönderildi.

17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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