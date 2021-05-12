Denizli Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çeviriyor

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- Denizli Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çeviriyor 29 Ekim Bulvarı'nda 2 yeni kavşak düzenlemesi yapıldı Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Bulvarı'nda trafiği daha da rahatlatıp güvenli hale getirmek için 2 farklı noktada yeni kavşak...

- Denizli Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çeviriyor

29 Ekim Bulvarı'nda 2 yeni kavşak düzenlemesi yapıldı

DENİZLİ - Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Bulvarı'nda trafiği daha da rahatlatıp güvenli hale getirmek için 2 farklı noktada yeni kavşak düzenlemesi yaptı. Düzenleme yapılan kavşaklar kısa sürede trafiğe açılırken, çevre düzenleme çalışmalarının da yapılacağı kaydedildi.

Şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaptığı kavşak düzenleme çalışmaları ile daha rahat ve güvenli ulaşım olanakları sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının azaldığı tam kapanma döneminde 2 yeni kavşak düzenleme çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 29 Ekim Bulvarı'nın Fatih Caddesi, Merkezefendi Caddesi (Özay Gönlüm Meydanı) ile Bahçelievler Caddesi olmak üzere 2 farklı kesişim noktasında kavşak düzenleme çalışması hayata geçirdi. Çalışma ile kavşaklar içerisinde depolanan araç sayısının arttırılması, sinyallerde bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte kavşak içi kuyruklanmanın azaltılması ve kavşak içerisinde yer alan adalar sayesinde kavşağı kullanacak yayaların yolun karşısına daha güvenli bir şekilde geçmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yakıt tasarrufu sağlanacak, hava kirliliği azalacak

Yeni düzenleme ile araçların trafikte bekleme sürelerinin azalacağı, seyir hızının artacağı ve bununla birlikte yakıt tasarrufunun sağlanacağı belirtildi. Yakıt tasarrufu ile doğru orantılı olarak atmosfere daha fazla karbon salınımı yapılmasının önüne geçileceğine dikkat çekilirken, hava kirliliğine etkisinin azaltılmasının da amaçlandığı kaydedildi. Bunların yanında bekleme sürelerinin azaltılması ve trafik akış hızının artırılması sonucunda ciddi işgücü kazanımının sağlanacağı ve trafik güvenliği seviyesinin de artırılacağına işaret edildi. İki yeni düzenlemenin ardından kavşaklar trafiğe açılırken, çevre düzenleme çalışmalarının ise yapılacağı kaydedildi.

"Denizli'mize güzellikle katmaya devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehrin ulaşım sorununu çözmek için köprülü kavşaklar, çevre yolları, alt ve üst geçitler, Trafik Yönetim Sistemi, otoparklar gibi sayısız projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Araç ve nüfusta yaşanan artışın trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Zolan, bu kapsamda ihtiyaç olan noktalarda yeni kavşak düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti.

Trafiğin daha raht ve güvenli olması için farklı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Denizli'mize güzellikle katmaya devam ediyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR UZKAYA