Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem

Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlemDENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Adliye Sarayı'nda insan yoğunluğunu önlemek için konteynerle önlem aldı.

17.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:25

Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem

DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Adliye Sarayı'nda insan yoğunluğunu önlemek için konteynerle önlem aldı. Bahçeye kurulan iki ayrı konteynerde sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşların adliye içinde yapacakları dilekçe, adli sicil, vezne gibi ön büro işlemleri yapılabiliyor. Böylece Adliye'ye 1 günde yaklaşık bin kişinin girişi önlenmiş oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adalet Mahallesindeki Adliye Sarayı'nda da önlemler aldı. Tedbirler kapsamında Başsavcılık, günde en az bin kişinin girdiği Adliye Sarayı bahçesine 2 ayrı konteyner kurdu. Konteyner içine hukuk ve ceza mahkemeleri başvuru noktaları adli sicil, ceza ve infaz ile para ödemek için vezne gibi ön büroların tamamı konuşlandırıldı. Ön bürolara başvurmak isteyen vatandaşlar, adliye içine girmeden duruşma dışındaki tüm işlemlerini bu konteynerlerden yapabiliyor. İki ayrı konteyner içindeki ön bürolarda toplam 10 personel sosyal mesafe kuralına göre görevlendirildi. Vatandaşlar içinde konteyner çevrelerine sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhaları yerleştirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, amaçlarının hem adliye personelinin hem de vatandaşın sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Adliye sarayımız dar ve fiziki alanları yeterli değil. O nedenle adliye içine girilmesini önlemek için bu çalışmayı yaptık. Adliye içindeki mahkemelerde duruşmaları olanlar hariç, ön büro işlemleri için girilmemesi hem personel hem de vatandaşımızın sağlığı için çok önemli. Hastalığın yayılmasını önlemek için ön büroları adliyenin bahçesine kurduğumuz konteynerear içine taşıdık. Konteyner içine ceza ve hukuk mahkemeleri, adli sicil, baro ve vezne gibi ön büroları taşıdık. Vatandaşımızın sadece evrak vermek, dava açmak ve para cezası gibi işlemlerini adliye içine girmeden kolaylıkla halletmesini hedefledik. Böylece Adliye içine girenlerin sayısı çok azaldı. Günlük bin kişiye yakın kişi adliye içine girmeden konteyner içinde birimlerden faydalanarak işlemlerini halledebiliyor" dedi.

Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Ajda Pekkan Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:02:03. #1.15#
title