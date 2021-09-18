Denizin üstünde 'doğa ve yemeğin harmanlanması' - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizin üstünde 'doğa ve yemeğin harmanlanması'

Hürriyet - Haberler | Magazin
Denizin üstünde 'doğa ve yemeğin harmanlanması'

Şef Ebru Omurcalı, pandemi başlamadan bir yıl kadar önce, şehri bırakıp ağırlıklı olarak Marmaris'te yaşadığı bir düzene geçenlerden.

Şef Ebru Omurcalı, pandemi başlamadan bir yıl kadar önce, şehri bırakıp ağırlıklı olarak Marmaris'te yaşadığı bir düzene geçenlerden. O dönem, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki öğrencilerinin bir kısmı yatlarda şeflik yapmaya başlayınca, Omurcalı da öğrencilerine yat mutfaklarına uygun tarifler konusunda destek vermeye başlamış. Pandeminin başında da aklına 'Yat Yemekleri-Denizdeki Mutfak' (Alfa Yayıncılık) kitabının fikri düşmüş...İzole alanlar, köy evi, tekne ve karavan gibi seçeneklerin herkese daha cazip ve güvenli gelmesiyle birlikte Omurcalı da küçük mutfaklarda yapılabilecek yemeklere yönelmiş.

Kitapta Omurcalı'nın hem öğrencilerine verdiği reçeteler hem de yurtdışı seyahatlerinde arşivlediği tarifler var. Fas usulü balıklı barbunya, pekmezli soğan, bademli patlıcan gibi tariflerle mezeler, başlangıçlar, et ve sebze yemekleri, makarna ve pilavlardan oluşan 136 tarifin hepsi, küçük mutfaklara göre sadeleştirilmiş. "Yat yemekleri, doğa ve yemeğin bir harmanı..." diyor Omurcalı ve kitabın pratik ama şaşırtıcı lezzetlere meraklı okuyuculara hitap ettiğini söylüyor.

LABNELİ ARMUT ÇORBASI (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

2 armut

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 kuru soğan

- 1 sap pırasa

1 küçük boy patates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı köri

Tuz, karabiber

1 çay bardağı badem sütü

- 5 çorba kaşığı labne

- 4 bardak su

NASIL YAPARIM?

1 armudu çok ince olacak şekilde dilimleyin ve dilimleri zeytinyağında kızartarak kenara alın.

Aynı yağda doğranmış diğer armut, doğranmış soğan, sarımsak, patates ve pırasayı kavurun.

Unu serpin ve 2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Üzerine suyunu ve baharatını koyarak bir taşım kaynatın. Ocağı kısın, çorbanızı 20 dakika kısık ateşte pişirin.

Labne ve badem sütünü ekleyerek çorbayı blender'da pürüzsüz kıvama getirin.

Soğuyunca kızarmış dilim armutlarla süsleyerek servis yapın.

VİŞNELİ BİCİ (6 kişilik)

NE LAZIM?

1 demet pazı

1 çay bardağı zeytinyağı

2 kuru soğan

2 çorba kaşığı pirinç

1 su bardağı vişne

- Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Pazıları yıkayın ve doğrayın.

Doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun; üzerine pazı, pirinç ve baharatını ekleyin.

Çok kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Ocağın altını kapatın, vişneleri koyun. Kapağı kapalı olarak soğuttuktan sonra servis yapın.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Arda Turan Şenol Güneş Stefan Kuntz Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizin üstünde 'doğa ve yemeğin harmanlanması' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 08:05:02. #1.17#