Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar
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Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar Son süngerci Aksona Mehmet, isyan etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde son süngerci Aksona Mehmet, deniz ortasında dolu çöp torbaları ile karşılaştı.

Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar

Son süngerci Aksona Mehmet, isyan etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde son süngerci Aksona Mehmet, deniz ortasında dolu çöp torbaları ile karşılaştı. Aksona, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Teknesi ile misafirlerini mavi tura çıkaran Aksona Mehmet lakaplı 72 yaşındaki Mehmet Baş, Oraklar'dan Karaada'ya seyrederken denizin ortasında büyük boy dolu çöp torbaları ile karşılaştı.

Mehmet Baş, deniz yüzeyindeki 4 adet çöp torbasını, oğlu ve gemicinin yardımıyla tekneye aldı. Çöplerin, Pabuç Burnu'nda demirli bulunan motor yatlardan atıldığı sanılıyor.

Aksona Mehmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem çöpü denize atanlara, hem de çöpleri gördükleri halde toplamayan diğer denizcilere tepki gösterdi. Aksona Mehmet lakaplı 72 yaşındaki Mehmet Baş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu gün saat 12.50 Oraklar adasının arasında, Karaadaya doğru seyir halindeyiz, bir baktık denizin üzerinde mavi çöp torbaları dolu. Bir çok tekne gelip geçiyor kimse dönüp bakmıyor, ne tesadüftür ki rüzgar meltemden esiyor yani Pabuç burnundan ve Pabuç burnu da motor yat dolu, torbaları toplayıp güverteye aldık. İşte sevgili can dostlarım, beyin gelişip dolmadan, cepler gelişip dolunca, dolu cep boş beyinin kontrolüne geçiyor ki, bu durumda her şeyin hakimi zanneden zihniyet, bu cennet coğrafyamızı cehenneme çeviriyor. En içten sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar
Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar
Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar
Denizin ortasında çöp torbalarıyla karşılaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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