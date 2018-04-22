Denizi Olmayan Nusaybin'de Plaj Voleybolu Turnuvası

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzurla buluşan Mardin'in Nusaybin ilçesi, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yaptı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, terörden arındırılan ilçede vatandaşa kaliteli hizmet sunarken, diğer yandan da gençlere yönelik spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ilçede ilk kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası 24 takımın katılımıyla Çağ Çağ Barajı'nın piknik alanında düzenlendi.

Nusaybin Belediyesi Spor Müdürü Vekili Serkan Tekin, vatandaşı spora yönlendirmek için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda planladıkları plaj voleybolu turnuvasına bazı kişilerin "Deniz mi var ki plaj voleybolu turnuvası yapılacak?" şeklinde tepkiler ortaya koyduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Biz bu tepkilere takılmadık. Onun için alan oluşturduk, daha sonra takımlarımızın müracaatlarını aldık. 24 takımın dahil olduğu turnuva bugün itibariyle başladı. Hem katılımcılardan hem de izleyicilerden büyük destek gördük. Bu turnuvamız üç hafta sürecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara çeşitli ödüller vereceğiz."

Sporcular memnun

Turnuvaya katılan Taner Karadağlı ise voleybol oynamayı çok sevdiğini belirterek, turnuvanın gençleri heyecanlandırdığını söyledi.

Turnuvanın yapılacağını ilk duyduğunda bunun bir şaka olabileceğini düşündüğünü belirten Karadağlı, "Sonra yapılan sahayı gördüğümde bunun mümkün olduğunu gördüm. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.