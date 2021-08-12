DENİZİ OLMAYAN AĞRI'YA GETİRİLEN BALIKÇI TEKNESİ İLGİ ODAĞI OLDU

SAMSUN'dan lokanta olarak kullanılmak üzere Ağrı'ya getirilen 7 metre genişliğe, 21 metre uzunluğa sahip balıkçı teknesi, ilgi odağı oldu.

SAMSUN'dan lokanta olarak kullanılmak üzere Ağrı'ya getirilen 7 metre genişliğe, 21 metre uzunluğa sahip balıkçı teknesi, ilgi odağı oldu.

Ağrılı genç girişimci Ömercan Kaya, Millet Bahçesi'ndeki Taşlıçay Deresi'nde lokanta olarak kullanmak için Samsun'dan aldığı balıkçı teknesini, 3 gün süren yolculuğun ardından TIR'la Ağrı'ya getirdi. Vatandaşlar, deniz olmayan kentte dev balıkçı teknesinin dereye indirilişini film izler gibi izledi. Balıkçı teknesini kafe ve lokantaya çevirmek için getirdiklerini belirten Kaya, olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN LİMANLARINA BAKTIK'

Nuh'un Gemisi'nden esinlenerek Ağrı'ya tekneden işletme açma düşüncesini gerçekleştirebilmek için detaylı bir araştırma yaptığını belirten Ömercan Kaya, Üniversiteden yeni mezun oldum. Kendi işimi kurmak istedim. Ağrı'da güzel bir millet bahçemiz var. Biz de bunu değerlendirerek bir değişiklik yapmak istedik. Ağrı denince Nuh'un Gemisi akla geliyor. Bundan yola çıkarak böyle işletme oluşturmak istedik. İşletmemizin adı da 'Nuh'un Gemisi' olacak. Biz bu tekneyi almadan önce baya bir araştırdık. Türkiye'nin bütün limanlarına baktık. En son Samsun'da bulduk ve aldık. 3 günlük bir yolculuk oldu. Tekneyi burada görenlerden oldukça olumlu tepkiler aldık. Halkımız baya bir ilgi gösterdi. Bu tekneyi iki katlı bir işletmeye çevireceğiz. Güzelce bir elden geçirip işletmeye uygun hale getireceğiz. Şu ana kadar 1,5- 2 milyonluk bir masrafımız oldu diye konuştu.

Balıkçı teknesini görünce şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Bayram, Memleketimiz için çok iyi bir girişim olmuş. Buraya yakışır bir işletme olur. Çok beğendik dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı